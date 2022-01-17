VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.405 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.414,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.405 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2.395,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.404,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni haftanın karışık seyirle başladığını ifade ederek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini kaydetti.

Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirten analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.440 ve 2.520 seviyelerinin direnç, 2.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.