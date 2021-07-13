VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.495 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.495 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.495,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.495,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 1.493,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, dünkü yoğun satıcılı seyrin ardından bugün pay piyasalarında gelebilecek tepki alımlarının gücünün, yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de ise enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.470 puanın destek, 1520 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda yıllık yüzde 66 artarken, aylık yüzde 0,9 azalış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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