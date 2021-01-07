VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

07.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:42
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.687,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.687,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.688,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.687,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 1.674,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD'nin Georgia eyaletindeki seçimin sonuçlanmasıyla birlikte ABD'deki mali teşvik paketlerine ilişkin kararların daha etkin biçimde alınabileceği beklentisinin küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.690 ve 1.720 seviyelerinin direnç, 1.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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