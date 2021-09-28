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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.503 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.503 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.502,25, en yüksek 1.507,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 1.503,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,80 üzerinde 1.502,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yatay seyretti.

Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılara enerji arzındaki yetersizliğin de eklenmesiyle küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatının, arz tarafındaki olumsuzluklarla artış eğilimini sürdürerek, 79,5 dolarla Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine yükselmesinin piyasalarda ülke ve sektör bazlı farklılaşmaları tetikleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.535 puanın direnç, 1.500 ve 1.480 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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