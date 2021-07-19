VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek güne düşüşle başlamasının ardından 1.476 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek güne düşüşle başlamasının ardından 1.476 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.475,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 1.476,00 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1.484,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 1.482,50 puana geriledi.

Bugün VİOP'ta işlemler pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak ve hafta sonuna kadar sürecek Kurban Bayramı tatiline girilecek.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özetlerin takip edileceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.470 puanın destek, 1.520 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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