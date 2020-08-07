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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.181,50 seviyesinde dengelendi.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
07.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:39

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.181,50 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.177,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.181,50 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 1.186,00 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.175 ve 1.160 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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