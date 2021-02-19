(VİDEO GRAFİK) - Süper Lig'de 26. haftanın programı
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(VİDEO GRAFİK) - Süper Lig'de 26. haftanın programı

19.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:45

Süper Lig'de 26. haftanın programını gösteren video grafik Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 26. haftanın programını gösteren video grafik Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 20 Şubat Cumartesi günü ve 21 Şubat Pazar günü 4'er, 22 Şubat Pazartesi günü ise tek maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım Beşiktaş olacak.

(VİDEO GRAFİK) - Süper Lig'de 26. haftanın programı
(VİDEO GRAFİK) - Süper Lig'de 26. haftanın programı
(VİDEO GRAFİK) - Süper Lig'de 26. haftanın programı
(VİDEO GRAFİK) - Süper Lig'de 26. haftanın programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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