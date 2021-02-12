(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 25. haftanın programı

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Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cuma günü Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak.13 Şubat Cumartesi günü 3, 14 Şubat Pazar günü 4 ve 15 Şubat Pazartesi günü ise 2 maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım ise Demir Grup Sivasspor olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca