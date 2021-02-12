(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 25. haftanın programı
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(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 25. haftanın programı

12.02.2021 13:54 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:58

Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cuma günü Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak.

Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cuma günü Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak.13 Şubat Cumartesi günü 3, 14 Şubat Pazar günü 4 ve 15 Şubat Pazartesi günü ise 2 maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım ise Demir Grup Sivasspor olacak.

(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 25. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 25. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 25. haftanın programı
(VİDEO-GRAFİK) Süper Lig'de 25. haftanın programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

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