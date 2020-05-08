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Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
08.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:33

Hırvat stoper Domagoj Vida'nın Beşiktaş'taki geleceği ile ilkgili açıklamalarda bulunan yıldız futbolcunun menajeri Uğur Avadan, "Beşiktaş'la henüz görüşmedik. Hiçbir şey bilmiyoruz. Vida, kulüpte kalmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın maaş indirimine gitmesini istediği Hırvat stoper Domagoj Vida'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Konuyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulunan Vida'nın Türkiye temsilcisi Uğur Avadan, "Şu ana kadar Vida'nın geleceği ile ilgili Beşiktaş'la bir konuşma yapmadık. Hiçbir şey bilmiyoruz ama şu an için Vida tarafında hiçbir değişiklik yok. Beşiktaş'ı çok seviyor ve aklında kalmak var. Beşiktaş'tan da bize bunun aksi bir şey gelmedi." dedi.

"VIDA KALMAK İSTİYOR"

Son olarak indirim konusuna değinen Avadan, "İki taraf da mutlu ama futbol bu. Büyük konuşmamak lazım ama Vida, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sözleşmenin revize edilmesiyle ilgili bir görüşme yapılmadı. Ödemeler Mart 15'te durdu. Ligin geri kalanı oynanacak mı? Oynanmazsa ücretler alınacak mı? Bence bunları düşünmek lazım" şeklinde konuştu.

TAKIMDAN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın kulübün indirim talebi Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın henüz bir yanıt vermediği ve indirime gitmemesi durumunda yüksek bir bonservisle satılacağı iddia edilmişti.

(Kaynak: Fotomaç)

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