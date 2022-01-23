Victor Nelsson'dan takım arkadaşlarına tarihe geçecek ayar: Aptalca hatalar yapıyoruz

Galatasaray'ın savunmacısı Victor Nelsson, Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçtan sonra takım arkadaşlarına fena patladı. Nelsson, "Daha çok kişisel hatalardan, aptalca goller yiyoruz. Daha fazla şey söyleyemiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Aslan, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta ikinci yarıda kabusu yaşadı.

HATALAR ZİNCİRİ

Trabzonspor 84'te Bakasetas'la eşitliği yakaladı. Peres'in açtığı ortada Marcao topu uzaklaştıramadı. Bakasetas, önünde kalan topu ağlara gönderdi. 90'da ise Fatih ile Taylan'ın hatası pahalıya patladı. Kaleci Fatih, eliyle topu Taylan'a bıraktı. Taylan çevre kontrolü yapmadan pas verince Visca'ya kaptırdı. Visca hatayı affetmedi.

"APTALCA GOLLER YİYORUZ"

Victor Nelsson maç sonu hatalara fena patladı. Nelsson, "Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda" ifadelerini kullandı.

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