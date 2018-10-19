Vezirköprü'de İstiridye Mantarı Tesisi Açılışı

Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tesis kuran girişimcinin tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Hasan Turgut'un kurduğu tesisin açılışında yaptığı konuşmada, projeler sayesinde yapılan üretimlerin Vezirköprü'ye ekonomik fayda sağlayacağını belirtti.

Yerel yönetim olarak tarımı desteklediklerini dile getiren Edis, tahıl tohumu dağıttıklarını, bu yıl da 275 üreticiye bu tohumlardan vereceklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Şanlı da mantar üretiminin il genelinde iyi bir konumda olduğunu aktararak, "Mantar, Samsun genelinde markalaştı diyebiliriz. Buradaki üreticimizin de iyi bir mantar üreticisi durumuna geldiğini görüyorum. Yapılan üretimlerle Samsun'un mantar ihtiyacının yüzde 60'ını karşılar duruma geldik." dedi.

Girişimci Hasan Turgut da daha önce bir fabrikada işçi olarak çalıştığını, işten ayrıldıktan sonra devlet desteğiyle mantar üretmek için tesis kurduğunu anlattı.

Evinin avlusunda 112 metrekare alana kurduğu serada üretime başladığını ifade eden Turgut, "70 bin lira değerindeki bu tesisin 30 lirasını devletimiz hibe olarak veriyor. Bu tesiste yılda yaklaşık 20 ton mantar üretimi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Törene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selman Karayaka, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, KARADENİZBİRLİK Müdürü Fenni Çiftçi ile vatandaşlar katıldı.