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Veteriner hekimlerden kurban hizmetleri için ek tedbir talebi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurban hizmetleri süresince halk sağlığı ve çevre açısından ilave tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Veteriner hekimlerden kurban hizmetleri için ek tedbir talebi
27.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:25

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurban hizmetleri süresince halk sağlığı ve çevre açısından ilave tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı süresince kurban hizmetleri için alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerde bulundu.

Türkiye'de kesilen kurbanlıkların yaklaşık 900 binini büyükbaş, 2 milyon 800 binini de küçükbaş hayvanların oluşturduğunu belirten Eroğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle kurban hizmetleri süresince halk sağlığı ve çevre açısından ilave tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kurbanlık hayvan nakillerinde, hayvan satış yerlerinin oluşturulmasında, kesim ve kesim sonrası halk sağlığı ve çevre sağlığı hususlarında, toplu satış yerleriyle kesim yerlerinde olası risklere ve olumsuzluklara yönelik sıkı tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Ayrıca kurulacak kontrol ve denetim sistemi içinde veteriner hekimlerin aktif olarak yer alması ve bu süreçte veteriner hekimlere dönük şiddet olaylarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerinin alınması gerekmektedir."

Eroğlu, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve gıda güvenliği için çiftlikten başlayarak kesim, nakliye ve dağıtım süreçlerinde veteriner hekimlerin daha etkin görev alması gerektiğinin altını çizdi. Eroğlu, iller arasında hayvan nakilleri yapacak kişilerin, hem gidiş hem de bayram sonrası kendi illerine dönüşlerde sağlık kontrolünden geçirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

"Kapalı padok sistemi kurulmalı"

Hayvan pazarlarına mevcut kapasitelerinin azami yarısı kadar kullanım zorunluluğu tanınarak farklı sürüler arasında boş alanlar bırakılması gerektiğini belirten Eroğlu, "Kapalı padok sistemi kurulmalıdır. Girişlerde tüm alıcı ve satıcıların ateşleri ölçülmeli, eldiven, maske, galoş gibi koruyucu malzemeler giydirilmeli, hijyen tedbirlerinin alınması sağlanmalı. Pazarlık ve para alışverişi aşamalarında asgari 2 metrelik fiziksel mesafenin korunmasına yönelik tedbirler alınarak geleneksel el sıkışarak pazarlık yapma yönteminden vazgeçilmelidir. " ifadelerini kullandı.

Eroğlu, kesim, parçalama ve paketleme aşamalarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Manşet

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