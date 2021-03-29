Vestel'e tüketici memnuniyeti ödülü
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Vestel'e tüketici memnuniyeti ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vestel'e tüketici memnuniyeti ödülü

Müşteri memnuniyeti merkezli çalışmaları neticesinde Vestel, Ticaret Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Müşteri memnuniyeti merkezli çalışmaları neticesinde Vestel, Ticaret Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül organizasyonu kapsamında Vestel, 2020 yılında gerçekleştirdiği uygulamalarla "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" kategorisinde ödül aldı. Törende ödülü Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yıldıray Başkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan aldı.

Şirket, bireylerin hayatını kolaylaştıran teknolojilerin yanında perakendede çığır açan ve pandemi döneminde tüketicinin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamasını sağlayan 24 Saatte Teslim uygulaması, sağlık çalışanlarına özel 7/24 kesintisiz hizmet, tüketicinin teknik sorunlarını gidermesi amacıyla kurulan Çözümü Var adlı web sitesi, müşterilerin kolayca randevu oluşturabileceği e-randevu sistemi gibi yenilikçi müşteri hizmetleri uygulamalarıyla bu ödülü almaya hak kazandı.

Şirket, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarma amacıyla, elde edilen başarıların sürdürülebilirliğine odaklanarak, 2020 yılında devreye alınan ve fark oluşturan uygulamaları geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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