Vestel'den Beyazıt Öztürk'lü yeni reklam filmi

Vestel,2021 yılında başlattığı iletişim stratejisi 'Vestel'le olur, neden olmasın?

Vestel,2021 yılında başlattığı iletişim stratejisi 'Vestel'le olur, neden olmasın?'ın yeni reklam filmini yayınladı.

Günümüzde tüketicinin çoklu ekran kullanımına dikkat çeken reklam filmi tüketicilerin iç görüsünü yansıtıyor. İzleyiciyi ekran başına bağlayan yapımlar reklam arasına girdiğinde gözler televizyon ekranından diğer ekranlara özellikle de telefonlara kayıyor. Vestel'in yeni reklam filmi bu gerçekten yola çıkıyor ve izleyiciye "Hazır internettesin" diyerek onu Vestel.com.tr'ye davet ediyor.

Verilen bilgiye göre, şirketin yeni iletişim stratejisi ve marka yolculuğu "Vestel'le Olur, Neden Olmasın?" kapsamında izleyiciyle buluşan ikinci reklam filminde Beyazıt Öztürk, Vestel.com.tr'de tüketiciye sunulan kolaylıkları aktarıyor. Hizmetleri ile zenginleşen web adresi capcanlı destek, 30 gün iade, e-randevu, 24 saatte teslim gibi öne çıkan hizmetler, markanın reklam yüzü Beyazıt Öztürk'ün kendine has üslubuyla paylaşılıyor.

Şirketin web adresi her gün tüketicinin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerine bir yenisini ekliyor. İnternet sitesi üzerinden müşteri ile anında sohbet etme imkanı sunan capcanlı destek, web sitesi üzerinden satın alınan ürünlerde 30 gün iade hakkı, kurulum, montaj ve teknik servis desteği için bir tıkla randevu oluşturmayı sağlayan e-randevu, siparişin adım adım izlenmesini sağlayan detaylı kargo takibi gibi dijital yenilikler kullanıcıya yeni bir online alışveriş deneyimi sunuyor. İnternet sitesinde ayrıca Vestel ürününün evde nasıl duracağını görmeyi sağlayan 'Evinde Gör' ve beğenilen ürünün stoğunu araştırmaya imkan tanıyan 'Stok Bul' hizmeti fark oluşturuyor. Şirketin pandemi döneminde uygulamaya aldığı Türkiye'nin her yerine 24 saatte teslim hizmeti ise şirketin web adresinin en önemli avantajları arasındaki yerini koruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı