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Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak

17 bin kişiye istihdam sağlayan teknoloji devi Vestel, Manisa'daki fabrikaları için 603 yeni işçi alımı yapacak. Alım programının temmuz sonunda tamamlanması planlanıyor.

07.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:25

Yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesiyle ülkenin öncü sanayi kuruluşları arasında yer alan Vestel, istihdama yeni ve büyük bir katkı daha sağlayacak. Vestel'in Manisa Vestel City'deki fabrikalarında görevlendirilmek üzere 603 işçi istihdam edilecek. Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla, şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak.

Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak

"BİZİM GİBİ ŞİRKETLERİN DAHA ÇOK ÜRETMESİ GEREKİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamanın önemine dikkati çekti. Vestel'de görev yapmak üzere temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadrosuna 603 kişi daha ekleneceğini aktaran Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Her alanda olduğu gibi üretim ve istihdamda sürdürülebilirlik de en önemli gündem maddelerimizden. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel ekonomide sarsıntılara neden olan pandemi sürecini ülke olarak başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor."

Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak

Kaynak: AA

Manşet

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