Vergi Dairesi Başkanı Tekin'den Gso'ya Ziyaret

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 30. Vergi Haftası dolayısıyla Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) ziyaret etti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Halil Tekin, Vergi Haftası kapsamında kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, "Vergi bilincinin oluşturulması ve tüm kesimlere benimsetilmesi amacıyla her yıl şubat ayının son haftası 'Vergi Haftası' olarak kutlanıyor. Devlet bütçesinin temelini vergi gelirleri oluşturuyor. Sanayi kenti Gaziantep de vergi gelirinde önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve gençlerde vergi bilincinin oluşturulması gerektiğini belirten Tekin, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışıyla mücadele amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da verginin önemine vurgu yaparak, "Vergi ödemek hepimizin vatandaşlık görevidir. Vergi Haftası münasebetiyle, devletimizin ve ülkemizin geleceği için tüm vatandaşlarımızda vergi bilincini arttırmalı ve yeni nesillere bu bilinci aktarmalıyız." açıklamasında bulundu.

GSO Başkanı Ünverdi de vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğuna işaret ederek, vergi bilincini arttırma noktasında yürütülecek çalışmalara her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktardı.

Ziyarette, GSO Meclis Başkan Yardımcısı Ali Özpolat, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Ercan Sayın ile Mustafa Özmermer hazır bulundu.

Kaynak: AA