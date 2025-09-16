Hem bireylerin hem de şirketlerin mali yükünü hafifletmeye yönelik olan vergi affı düzenlemeleri, aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de etkili bir araç olarak görülmektedir. Özellikle e-Fatura gibi dijital uygulamaların yaygınlaşması, 2025 yılında olası bir vergi affı kapsamında yer alacak borçların bildirim ve ödeme süreçlerinin daha hızlı, kolay ve şeffaf biçimde yürütülmesine olanak tanıyabilir. Vergi affının kapsamı, kimleri ilgilendirdiği, başvuru adımları ve yapılandırmanın hangi tarihte başlayacağı gibi soruların yanıtları ise yazımızın devamında yer alıyor. Peki, gerçekten yeni bir vergi affı çıkacak mı?

VERGİ AFFI NEDİR?

Vergi affı, devletin vergi mükelleflerinden olan alacaklarını tahsil etmeye yönelik olarak uyguladığı özel bir düzenlemedir. Bu kapsamda, vergi borçlarıyla birlikte bunlara bağlı gecikme cezaları, faizler veya zamlar tamamen ya da kısmen silinebilir. Kalan tutar ise belirlenen koşullar doğrultusunda taksitlendirilerek ödenebilir. Bu uygulama, mükelleflerin mali yükünü hafifletmeyi ve devlete olan borçlarını yasal zeminde yeniden yapılandırarak ödemelerini sağlamayı amaçlar.

Vergi affı düzenlemeleri genellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde veya kamu maliyesinde gelir artırıcı tedbirlerin bir parçası olarak gündeme gelir. Bu tür düzenlemeler, kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırırken aynı zamanda mükelleflere ödeme kolaylığı sağlar. "Vergi affı çıkacak mı?" sorusu ise geçmişte olduğu gibi bugün de vergi borcu olanların merak ettiği ve yakından takip ettiği konular arasında yer almaktadır.

HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFINA GİRER?

Vergi affı düzenlemeleri, vatandaşların ve işletmelerin geçmiş dönemden kalan birikmiş borçlarını yeniden yapılandırarak ödeme kolaylığı getirmek amacıyla hayata geçirilir.

Vergi affına dahil edilebilen borç türleri şunlardır:

• Gelir vergisi ve stopaj borçları

• Kurumlar vergisi borçları

• Katma Değer Vergisi (KDV) borçları

• Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezaları

• Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi belediyelere ait vergiler

• SGK prim borçları ve işsizlik sigortası primleri

• Vergi dairelerince kesilen idari para cezaları

• Gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı cezalar

Yapılandırma düzenlemeleriyle bu borçlar, belirli şartlar doğrultusunda yeniden planlanabilir. Hangi borcun nasıl yapılandırılacağı; borcun türüne, kesinleşip kesinleşmediğine ve ait olduğu döneme göre değişkenlik gösterebilir. Bazı durumlarda dava sürecinde olan ya da inceleme aşamasındaki borçlar için de özel yapılandırma imkanları tanınabilir.

VERGİ AFFINDA HANGİ KALEMLER SİLİNİR?

Vergi affı kapsamında yapılan yapılandırmalarda bazı kalemler tamamen silinirken bazıları taksitlendirilerek ödenebilir. Bu sayede mükellefler, borç yüklerini azaltarak daha rahat bir ödeme sürecine kavuşur. Ayrıca 6 ila 18 ay arasında değişen taksit seçenekleri sunulabilir. Vade sayısına göre küçük farklar uygulanabilir; ancak bu farklar, gecikme zammına göre oldukça düşüktür.

Silinen ve yeniden hesaplanan kalemler şu şekildedir:

• Gecikme faizi ve gecikme zammı: Tamamen silinir, yerine borç Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları esas alınarak güncellenir. Bu tutar, gecikme zammına göre daha düşüktür.

• Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (örneğin usulsüzlük cezaları): Genellikle tamamen silinir.

• Vergi aslına bağlı cezalar (örneğin vergi ziyaı cezası): Yaklaşık %50'si silinir, kalan %50'si ise taksitlendirilerek ödenebilir.

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

2025 yılı itibarıyla, yürürlükte olan bir vergi affı veya borç yapılandırmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 yılına özel bir vergi affı açıklaması ya da düzenlemesi henüz yapılmamıştır.

Vergi affı ile ilgili yeni gelişmeler kamuoyuna duyurulduğunda güncel bilgiler paylaşılacaktır.