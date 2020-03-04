Ventspils: 78-77
SALON: Akatlar ArenaHAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Trae Golden 20, Can Altıntığ, Hardy 4, Johnson 4, Mathiang 15, Clark 24, Jones 9, Hadi Özdemir 2VENTSPILS: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7,...
04.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:53
SALON: Akatlar ArenaHAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Trae Golden 20, Can Altıntığ, Hardy 4, Johnson 4, Mathiang 15, Clark 24, Jones 9, Hadi Özdemir 2VENTSPILS: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7, Cavars 12, Washpun 6, Berzins, Gluditis, Vitols 31'İNCİ ÇEYREK: 15-22İLK YARI: 36-463'ÜNCÜ ÇEYREK: 58-62FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Letonya'nın Ventspils ekibini 78-77 mağlup etti. Toplam averaj üzerinden yarı finale çıkan takımın belli olacağı eşleşmede 2'nci maç, 11 Mart Çarşamba günü Letonya'da oynanacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI