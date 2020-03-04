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Ventspils: 78-77

SALON: Akatlar ArenaHAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Trae Golden 20, Can Altıntığ, Hardy 4, Johnson 4, Mathiang 15, Clark 24, Jones 9, Hadi Özdemir 2VENTSPILS: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7,...

04.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:53
Ventspils: 78-77

SALON: Akatlar Arena

HAKEMLER: Luis Castillo (), Ventsislav Velikov (), Sergei Beliakov ()BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Trae Golden 20, Can Altıntığ, Hardy 4, Johnson 4, Mathiang 15, Clark 24, Jones 9, Hadi Özdemir 2VENTSPILS: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7, Cavars 12, Washpun 6, Berzins, Gluditis, Vitols 31'İNCİ ÇEYREK: 15-22İLK YARI: 36-463'ÜNCÜ ÇEYREK: 58-62FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Letonya'nın Ventspils ekibini 78-77 mağlup etti. Toplam averaj üzerinden yarı finale çıkan takımın belli olacağı eşleşmede 2'nci maç, 11 Mart Çarşamba günü Letonya'da oynanacak.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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