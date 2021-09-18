Vefat eden Erdoğan Saçak için Antalyaspor'da tören düzenlendi - Haberler Spor
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Vefat eden Erdoğan Saçak için Antalyaspor'da tören düzenlendi

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Spor
Vefat eden Erdoğan Saçak için Antalyaspor'da tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Erdoğan Saçak için kulübün tesislerinde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Erdoğan Saçak için kulübün tesislerinde tören düzenlendi.

Dün vefat eden Saçak için Muratpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Buradan alınan Saçak'ın cenazesi, tören için Hasan Subaşı Tesisleri'ne getirildi.

Törene, Saçak'ın ailesi ve yakınları ile kulüp yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Helallik alınması ve yapılan duanın ardından Saçak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Burdur'a gönderildi.

Vefat eden Erdoğan Saçak için Antalyaspor'da tören düzenlendi

Vefat eden Erdoğan Saçak için Antalyaspor'da tören düzenlendi

Vefat eden Erdoğan Saçak için Antalyaspor'da tören düzenlendi

AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri
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Haber: Vefat eden Erdoğan Saçak için Antalyaspor'da tören düzenlendi - Haberler Spor
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