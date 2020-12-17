Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek
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Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek

17.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:46

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin peşini sakatlıklar bırakmıyor. Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara yeniden başlayan Kosovalı golcü antrenmanda yeniden sakatlandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den SS Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin yakasını şanssızlıklar bırakmıyor.

Lazio'ya transfer olmadan hemen önce sakatlanan Kosovalı oyuncu, hazırlık kampını kaçırmış ve bu nedenle fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride kalmıştı. Çok çalışarak bu açığını kapatan Muriqi, görev aldığı maçlarda da yavaş yavaş maç kondisyonunu kazanmaya başlamıştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ANTRENMANLARA YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Kosova Milli Takımı'na gidip goller bulan Muriqi, kasım ayı ortasında milli takım kampında tekrar sakatlanarak sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayan Muriqi, maç kadrolarına alınmasa da yavaş yavaş kendini buluyordu.

Benevento ile oynanan maçın kadrosuna da alınmayan Muriqi'nin antrenmanlarda sakatlandığı ve 1 ay daha sahalardan uzaka kalacağı ortaya çıktı.

Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 maçta 293 dakika süre aldı ancak gole katkı sağlayamadı.

Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek
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