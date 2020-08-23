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Fenerbahçe ile Lazio, yarın Vedat Muriqi transferi için resmi bir görüşme yapacak

Fenerbahçe ile Lazio, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin transferi için yarın resmi bir görüşme yapacak. Tarafların anlaşması halinde Vedat Muriqi, 2,5 milyon Euro'dan 5 yıllık imza atacak.

23.08.2020 22:28 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:41

Fenerbahçe ile Lazio, yarın gün içerisinde Vedat Muriqi transferi için resmi bir görüşme yapacak. Lazio ile anlaşmaya varan Vedat Muriqi, görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde İtalya'ya gidecek ve yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 yıllık imza atacak.

İTALYA BASINI TRANSFERİ DUYURMUŞTU

Il Messaggero'nun haberine göre, Muriqi transferi birkaç gün içinde tamamlanacak. Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un video görüşmesi yaptığı ve transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.

"BİR KAÇ GÜN İÇİNDE SÖZLEŞME İMZALAYACAK"

Haberin detaylarında "Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon euro da bonuslar olacak. Bonuslar içinde goller, forma giydiği maçlar ve başarılar yer alacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek Lazio ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak." denildi.

Fenerbahçe ile Lazio, yarın Vedat Muriqi transferi için resmi bir görüşme yapacak
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