Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek
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Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performans sonrası Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya yolculuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kosovalı futbolcu, Lazio'da başarılı olarak daha büyük kulüplerde oynamayı hedeflediğini söyledi.

13.09.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:39

Fenerbahçe'?den İtalya'nın Lazio takımına transfer olan Vedat Muriqi, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti. Kosovalı golcü, yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Değişik duygular yaşadığını belirten Vedat, İtalya'da Türkiye ve Kosova'yı iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyerek, "Bir yanlışımız, hatamız olduysa affola. Bazen röportaj vermekte zorlanıyoruz. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım, değişik duygular içindeyim. Futbola başladığımda buraya geldim, burada Vedat oldum. Herkese çok teşekkür ederim. Türkiye'yi ve Kosova'yı İtalya'da iyi temsil etmek istiyorum" dedi.

"DÜNYANIN MEGA KULÜPLERİNDE OYNAMAK İSTERİM"

Lazio'nun kendisini çok istediğini ve İtalyan ekibi için her şeyini vereceğini ifade eden başarılı golcü, "Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup dünyanın mega kulüplerinde oynamak isterim ancak şu an Lazio için her şeyimi vereceğim. Lazio beni çok istedi, onların stiline de uygunum. Sezonun çoğu maçı çift forvet oynuyorlar. Benim tipimde santrafor aradıklarını söylediler ben de kabul ettim" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE TARAFTARI HAKKINI HELAL ETSİN"

Fenerbahçe taraftarından helallik isteyen Vedat Muriqi, "Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılalım. Nasip değilmiş. İnşallah, önümüzdeki yıllarda tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin" dedi.

"HEDEFİM KISA VADEDE DÖNMEK DEĞİL"

"Türkiye'ye dönersen Fenerbahçe'den başka takımda forma giyer misin yoksa başka takımda oynamam mı dersin?" şeklindeki soruya ise 26 yaşındaki forvet, "Çok iddialı bir cevap olur, futbol bu hiçbir zaman belli olmaz. Hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileriye gitmek" şeklinde yanıt verdi.

Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek
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