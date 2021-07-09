VavaCars, Fatih Karagümrük Kulübünün isim ve forma sponsoru oldu

Fatih Karagümrük Kulübü, isim ve forma sponsorluğu konusunda VavaCars ile sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük Kulübü, isim ve forma sponsorluğu konusunda VavaCars ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "VavaCars, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için, Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Fatih Karagümrük Spor Kulübünün ana sponsoru oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni sezonda VavaCars Fatih Karagümrük adıyla mücadele edeceği aktarıldı.

Sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma, "Süper Lig'de dikkatleri üzerine çeken takımımız, yoluna yeni sponsoru VavaCars ile devam edecek. İkinci el araç sektöründe tüm dinamikleri değiştiren ve vizyonlarıyla fark yaratan VavaCars'a isim ve forma ana sponsorumuz oldukları için teşekkür ediyor, Süper Lig'de birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz. Bu güçlü destekle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt ise "Ezber bozan, genç ve dinamik bir marka olarak sporu her zaman destekliyoruz. Vizyon ve değerlerimizle paralel olan Fatih Karagümrük ile başlattığımız bu iş birliğinden büyük heyecan duyuyoruz. Fatih Karagümrük Kulübü de tıpkı VavaCars gibi kendini sürekli yenileyen ve başarıya doymayan bir takım. Birlikte büyük zaferlere yürüyeceğimize yürekten inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan