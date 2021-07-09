VavaCars, Fatih Karagümrük Kulübünün isim ve forma sponsoru oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VavaCars, Fatih Karagümrük Kulübünün isim ve forma sponsoru oldu

VavaCars, Fatih Karagümrük Kulübünün isim ve forma sponsoru oldu
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük Kulübü, isim ve forma sponsorluğu konusunda VavaCars ile sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük Kulübü, isim ve forma sponsorluğu konusunda VavaCars ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "VavaCars, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için, Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Fatih Karagümrük Spor Kulübünün ana sponsoru oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni sezonda VavaCars Fatih Karagümrük adıyla mücadele edeceği aktarıldı.

Sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma, "Süper Lig'de dikkatleri üzerine çeken takımımız, yoluna yeni sponsoru VavaCars ile devam edecek. İkinci el araç sektöründe tüm dinamikleri değiştiren ve vizyonlarıyla fark yaratan VavaCars'a isim ve forma ana sponsorumuz oldukları için teşekkür ediyor, Süper Lig'de birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz. Bu güçlü destekle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt ise "Ezber bozan, genç ve dinamik bir marka olarak sporu her zaman destekliyoruz. Vizyon ve değerlerimizle paralel olan Fatih Karagümrük ile başlattığımız bu iş birliğinden büyük heyecan duyuyoruz. Fatih Karagümrük Kulübü de tıpkı VavaCars gibi kendini sürekli yenileyen ve başarıya doymayan bir takım. Birlikte büyük zaferlere yürüyeceğimize yürekten inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Burak Özçivit Selin Şekerci Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VavaCars, Fatih Karagümrük Kulübünün isim ve forma sponsoru oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 17:47:51. #1.16#

title