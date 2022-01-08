Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: KalyonHakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Hakan KarabalcıkGaziantep FK: Günay Güvenç, Mendly (Dk. 82 Sagal), Halil Pehlivan, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Maxim (Dk. 88 Mizra Cihan), Merkel, Furkan Soyalp (Dk. 82 Messaoudi), Muhammet Demir (Dk. 71 Oğuz Ceylan), Figueiredo (Dk.
GAZİANTEP (AA) - Stat: Kalyon
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mendly (Dk. 82 Sagal), Halil Pehlivan, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Maxim (Dk. 88 Mizra Cihan), Merkel, Furkan Soyalp (Dk. 82 Messaoudi), Muhammet Demir (Dk. 71 Oğuz Ceylan), Figueiredo (Dk. 88 Borven)
VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Derrick (Dk. 49 Salih Dursun), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 45 Bolkovec), Adnan Uğur, Biglia, Erhun Öztümer (Dk. 45 Emre Mor), Tunay Torun (Dk. 45 Karamoh), Salibur (Dk. 73 Pesic), Borini
Goller: Dk. 6 Furkan Soyalp, Dk. 18 Muhammet Demir, Dk. 73 Figueiredo ( Gaziantep FK), Dk. 50 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük )
Sarı kartlar: Dk. 10 Tunay Torun, Dk. 38 Caner Erkin, Dk. 86 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 50 Merkel ( Gaziantep FK)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
50. dakikada konuk ekip Emre Mor ile golü buldu. Sağ kanattan ilerleyen Salibur'un meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Emre Mor'a gönderdi. Bu futbolcu topu filelerle buluşturdu: 2-1.
69. dakikada ceza sahasının sağından Biglina'nın direk kaleye kullandığı serbest vuruşu Günay Güvenç kornere çeldi.
73. dakikada ev sahibi takım tekrar farkı 2'ye çıkardı. Sol kantta Adnan Uğur'dan topu kapan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı Figueiredo'yla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol köşesine yakın noktada çektiği şut ağlara gitti: 3-1.
90+7. dakikada Gaziantep FK'dan Messaoudi'nin sağ kanattan ceza saha içerisine attığı orta ile buluşan Borven'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri