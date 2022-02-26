VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2 - Haberler

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VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Alioğlu - Spor
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VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

STAT: Fatih Terim HAKEMLER: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Hasan Ali (Dk. 77 Ömer Ali), Caiçara, Epureanu, Leo Duarte, Berkay, Pizzi (Dk. 46 Aleksic), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih), Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Trezeguet (Dk.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Hasan Ali (Dk. 77 Ömer Ali), Caiçara, Epureanu, Leo Duarte, Berkay, Pizzi (Dk. 46 Aleksic), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih), Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Trezeguet (Dk.77 Gulbrandsen), Okaka

VAVARCARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Salih, Burak, Balkovec, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Toure (Dk. 65 Levent), Emre Mor (Dk. 84 Salibur), Ahmed Musa (Dk. 65 Karamoh), Borini (Dk. 79 Jimmy Durmaz)

GOLLER: Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir ) - Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (Vavacars Fatih Karagümrük )

SARI KARTLAR: Caner, Levent ( Fatih Karagümrük ) - Salih Uçan, Okaka (Medipol Başakşehir )

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Başakşehir, 25'inci dakikada Trezeguet ile öne geçerken, Karagümrük'ün gollerini 39'uncu dakikada Borini, 41'inci dakikada ise Ahmed Musa kaydetti. Turuncu lacivertli takım 46 puanda kalırken, kırmızı-siyahlılar puanını 39'a yükseltti.

25'inci dakikada Berkay'ın pasında topla buluşan Pizzi'nin ceza sahasına ortasında Trezeguet'nin arka direkte dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.

39'uncu dakikada Salih Dursun'un uzun pasında Epureanu'nun müdahalesiyle top Bistrovic'in önünde kaldı. Hırvat oyuncunun pasında Borini'nin sert şutuyla maça eşitlik geldi: 1-1.

41'inci dakikada Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan Emre Mor rakip ceza sahasına girdi ve yerden sert ortasında Ahmed Musa topu ağlara gönderdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

63'üncü dakikada Salih Uçan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Fatih Karagümrük, Başakşehir, Ömer Ali, Pizzi, Spor, Haberler

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