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Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi

Passolig 24-28 Nisan arasında gerçekleştirdiği ankette, sporseverlere ve sanatseverlere koronavirüs salgını sürecinde en çok özledikleri etkinlikleri sordu. 15 bine yakın kişinin soruları cevaplandırdığı ankette, katılımcıların yüzde 89'u spor etkinliklerine katılmayı çok özlediğini belirtti.

Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
12.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:39

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ertelenen etkinlikler içinde vatandaşlar, en çok spor etkinliği izlemeyi özledi.

Passolig'den alınan bilgiye göre Passo'nun 24-28 Nisan tarihlerinde 15 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 89'u spor etkinliklerine katılmayı çok özlediğini işaretledi.

"SEYİRCİLİ OYNANSA, KOŞA KOŞA GİDERİM"

Spor etkinliklerini işaretleyen katılımcıların üçte biri "Bugün maçlar seyircili oynansa, koşa koşa giderim" dedi.

2014 yılının Nisan ayından bu yana Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki 36 futbol kulübünün maç bileti ve kombine satışlarının tek yasal platformu olan, 2019'dan itibaren de eğlence ve etkinlik dünyasında da hizmet vermeye başlayan Passo, kullanıcılarına web sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden geniş katılımlı bir anket yaptı.

Ankette, yaklaşık 15 bin sporsever ve sanatsever Kovid-19 pandemisinin etkinlik tercihlerini ve bu etkinliklere katılımlarını nasıl etkileyeceğini yanıtladı.

EN ÇOK FUTBOL MAÇLARI ÖZLENDİ

Sporseverlere "Tribünde/salonda yer almayı özlediğin favori spor etkinliğin hangisi?" sorusu sorulurken, katılımcıların yüzde 94'ü futbolu özlediği yönünde tercihte bulundu.

Katılımcıların yüzde 4'ü basketbol, yüzde 1'i voleybol ve yüzde 1'i ise diğer spor etkinliklerini işaretledi.

En çok futbol maçlarını özlediğini belirten katılımcıların yüzde 92'i erkek, yüzde 8'i kadın olurken, "Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?" sorusu yöneltilen sporseverlerden yüzde 32'si olumlu yanıt verdi.

Katılımcıların yüzde 22'si "3 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim" yanıtını verirken, yüzde 7'si "6 ay sonra kendimi daha güvende hissedip karşılaşmalara giderim" görüşüne yer verdi. "Tedavi bulunana kadar karşılaşmalara gitmem" diyen kişiler yüzde 32'lik kesimi oluşturdu.

Spor etkinliklerini işaretleyen katılımcılara stadyumlara gidip gitmeyecekleri sorulduğunda yüzde 32'si "futbol maçlarına koşa koşa giderim" seçeneğini işaretledi. Aynı katılımcılara kapalı spor salonlarındaki spor etkinlikleri sorulduğunda ise "koşa koşa giderim" diyenlerin oranı yüzde 14'e düştü.

SEYİRCİLİ MAÇ BEKLENTİSİ VAR

Aynı katılımcılara, "Spor karşılaşmaları seyircili mi oynanmalı, seyircisiz mi?" sorusuna yüzde 47'lik kesim "Seyircili" derken, yüzde 31'lik grup "Kapasite kısıtlanarak seyircili" şıkkını işaretledi.

Geri kalan yüzde 22'lik kesim ise maçların seyircisiz olarak oynanması gerektiğini belirtti.

KONSER VE TİYATRO DA ÖZLENDİ

Ankette sanatseverlere ise "Sanat etkinlikleri arasında en çok gitmeyi özlediğin etkinlik hangisi?" sorusu yöneltilirken, katılımcıların yüzde 43'ü konserleri özlediği yönünde görüş bildirdi.

Tiyatro ve stand-up gösterileri yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı. Festivalleri özleyenler yüzde 17'i oluştururken, yüzde 11'lik kesim müze, atölye gibi etkinlikleri seçti. Müzikaller ise yüzde 3 oranıyla listede yer aldı.

Bu arada "Bugün kapalı mekanda sanat etkinliği olsa gider miydin?" sorusuna karşılık katılımcıların sadece yüzde 9'u koşa koşa gideceğini söylerken, yüzde 19'u üç ay sonra, yüzde 11'i ise 6 ay sonra kendisini güvende hissedip katılım göstereceğini vurguladı. Yüzde 43'ü tedavi bulunana kadar bu etkinliklere katılmayacağını ifade ederken, yüzde 18'lik kesim ise "Tedavi bulunsa bile çok uzun bir süre etkinliklere katılmayacağım" şıkkını işaretledi.

Sanatseverlerin yüzde 16'sı açık hava etkinliklerine, yüzde 13'ü sinema salonlarına, yüzde 9'u ise kapalı mekan etkinliklerine "şu an koşa koşa giderim" dedi.

Kaynak: AA

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