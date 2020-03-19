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Limak Holding, Yalova, Bursa, Ekonomi

Vatandaşlar elektrik işlemlerini evlerinden çıkmadan yapıyor

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, ödeme noktalarından yapılan tüm işlemleri online işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.

19.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:05
Vatandaşlar elektrik işlemlerini evlerinden çıkmadan yapıyor

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji, ödeme noktalarından yapılan tüm işlemleri online işlem merkezi üzerinden de kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.

Limak Enerji, müşterileriişlem merkezine gelerek halledebilecekleri başvuru sorgulama, abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, borç sorgulama, fatura ödeme, güvence bedeli iadesi ve bilgi güncelleme işlemlerinin tamamını online işlem merkezi üzerinden yapabiliyor.

Limak Enerji'nin hizmet verdiği Güney Marmara Bölgesindeki müşterileri, online.limakuludag.com.tr adresi üzerinden elektrikle ilgili tüm işlemlerini 7 gün 24 saat hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Türkiye dahil 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınından müşterilerinin etkilenmemesi için çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Koronavirüs sebebiyle bütün işlerimizi evden çıkmadan çözmeye gayret ettiğimiz bugünlerde biz de Limak Enerji olarak müşterilerimize Online İşlem Merkezimiz, e-Devlet ve 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezimiz ile pratik çözümler sunuyoruz. Müşterilerimiz bu kanallardan işlem merkezlerimize gelmeden elektrik aboneliklerine ilişkin tüm işlemlerini yapabiliyorlar. Müşterilerimizin enerji konusunda sorun yaşamamaları adına online uygulamalarımızla 7/24 hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde yüz yüze kanallardan yapılan işlem sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmasını, dijital kanallardan yapılacak işlem adetlerinin artmasını öngörüyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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