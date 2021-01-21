Vatandaşın döviz mevduatı 514 milyon dolar azalarak tarihi zirveden döndü
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Vatandaşın döviz mevduatı 514 milyon dolar azalarak tarihi zirveden döndü

21.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:56

8-15 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 514 milyon dolar azalarak tarihi zirve olan 235 milyar 857 milyon dolardan 235 milyar 343 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 15 Ocak ile biten haftada, 8 Ocak ile biten haftaya göre 514 milyon dolar azalarak, 235 milyar 857 milyon dolardan 235 milyar 343 milyon dolara geriledi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI AZALDI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da düşüş görüldü. 15 Ocak ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 8 Ocak ile biten haftaya göre 1 milyar 32 milyon dolar azalarak, 150 milyar 793 milyon dolardan 146 milyar 761 milyon dolara geriledi.

AZALIŞ TL'YE DÖNÜŞ DEĞİL PARİTE KAYNAKLI

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatlarındaki azalış, vatandaşların ya da şirketlerin ellerindeki döviz ve altını bozdurup TL'ye geçişlerinden kaynaklanmadı. Geçen hafta euro ve altının dolar cinsinden fiyatı düştüğü için, euro ve altın mevduatların dolar cinsi karşılığı azaldı, bu da dolar cinsinden hesaplanan toplam yabancı para mevduatında düşüşe neden oldu. Eğer bu parite etkisi olmasaydı ve euro/dolar ve altın ons/dolar pariteleri bir önceki hafta ile sabit kalsaydı, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geçen hafta da artmış olacaktı.

NET REZERVLER AZALDI

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 15 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 2,21 milyar dolar gerileyerek 11,42 milyar dolara indi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri bir önceki hafta sınırlı artışla 13,62 milyar dolar olmuştu.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI AZALDI

15 Ocak ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da azaldı. 8 Ocak ile biten haftada 264 milyar 514 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 15 Ocak ile biten haftada, 1 milyar 307 milyon dolar azalarak 263 milyar 207 milyon dolara oldu.

Vatandaşın döviz mevduatı 514 milyon dolar azalarak tarihi zirveden döndü
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