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Brent petroldeki tarihi düşüş doğal faz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, petrol fiyatlarındaki gerilemenin meyvelerini yılın ikinci yarısında toplamaya başlayacak. Brent petroldeki düşüş doğal gaz alımındaki fiyatları da güncelleyecek. Bu kapsamda Türkiye, satın aldığı gaza daha az para ödeyecek. Fiyatlardaki azalma faturalara da yansıyacak.

14.06.2020 08:37 | Son Güncelleme: 14.06.2020 08:44

Brent petroldeki tarihi düşüş, doğal gaz alım fiyatlarıyla ilgili hesaplamaları da güncelleyecek. Bu kapsamda ithalat fiyatları düşecek, Rusya'ya daha az ödeme yapılacak.

Türkiye, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ikinci çeyrekte ithal ettiği her 1.000 metreküp gaz için ortalama 230 dolar ödüyor. Fiyat, önümüzdeki süreçte petroldeki düşüşe bağlı olarak gerileyecek.

YENİ KONTRATLA TÜRKİYE'NİN ÖDEYECEĞİ FİYAT AŞAĞI DÜŞECEK

Buna yönelik hesaplamalar büyük ölçüde tamamlandı. Gaz fiyatlarında yeni kontrat sözleşmelerinin, 1 Temmuz'da 183 dolar seviyesinden gerçekleşmesi öngörülüyor. Yani her bin metreküp gazda 47 dolar ucuzluk sağlanacak.

FATURALARA EKİM AYINDA YANSIYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu indirimin hane halkına yansıması ise ekim ayını bulacak. Kış başında yapılacak düzenleme ile birlikte, faturalarda yüzde 20 civarında düşüş bekleniyor.

Türkiye, yılda 45 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatları üzerinden uzun dönemli anlaşmalarla gaz ithal ediliyor. Son yıllarda BOTAŞ, fiyatı daha ucuz olan sıvılaştırılmış gaz alımına da ağırlık vererek, fiyatları dengede tuttu.

Brent petroldeki tarihi düşüş doğal faz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak

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