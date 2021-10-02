Vatandaş tasarruf yolları arıyor! İşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler - Haberler Ekonomi
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Vatandaş tasarruf yolları arıyor! İşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Kasım ayında doğal gaza zam yapılması beklenirken, vatandaşlar da faturalarını hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Tüketimi azaltmak için kombi ayarı ve yalıtım çok önemli. İşte vatandaşların doğal gaz tüketimini azaltması için önerilen bazı yöntemler.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğal gaz faturaları için kritik günler yaklaşırken, vatandaşlar da faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Doğal Gaz tüketimini düşürmek için yalıtım ve kombilerde bazı kurallara uymak önemli farklar yaratıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, vatandaşların doğal gaz tüketimini azaltması için önerilen bazı yöntemler şöyle:

  • Isıyı içeride tutan çift camlı pencereler kullanmak.
  • Sürekli kullanılmayan banyo, mutfak gibi bölümlerin ısısını, oturma odasına göre daha düşük tutmak.
  • Dış cephe yalıtımı ile yüzde 50'ye varan ısı tasarrufu sağlamak.
  • Kaloriferlerin arkasına yalıtım levhası koyarak sıcaklığı odaya yansıtmak.
  • Isı kaybını engellemek için kombi tesisatında olabildiğince düz borular kullanmak.
  • Odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybını önleyecek sünger ve benzeri yalıtım malzemesi kullanmak.

  • Evden uzun süreli ayrılırken kombiyi kapatmak, kısa süreli dışarı çıkarken evi yeniden ısıtmamak için düşük ayarda çalıştırmak.
  • Ev ısınınca kombiyi düşük ayarda tutarak, odaları düşük harcamayla belli bir sıcaklıkta tutmak.
  • Oda termostatı ile oda sıcaklığını sabit tutan kombilerden kullanmak.
  • Gündüz saatlerinde güneşten olabildiğince yararlanmak için perdeleri açık tutmak, geceleri ısı kaybını önlemek için perdeleri kapatmak.
  • Kalorifer peteğinin önüne ya da üzerine, sıcaklığı dağıtmasını önleyecek objeler konulmaması, çamaşır asılmaması, perdelerin peteği kapatacak kadar uzun olmaması.
  • Verimli çalışan yeni kombi modellerini tercih etmek, her yıl kombi bakımı yaptırmak.
  • Yoğuşmalı kombi kullanımıyla verimli ısınma sağlamak.
  • Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak, böylece yeniden ısınmasında fazla gaz harcamamak.

  • Eski bacaları değiştirerek kombinin verimliliğini artırmak.
  • Saat ayarlı kombi kullanarak, kombiyi işten dönüş ve benzeri saatlerde aktif olacak şekilde ayarlamak.
  • Isınmada kullanılan peteklerde tıkanıklık olmaması, peteklerin her odada aynı şekilde ısındığından emin olmak.
  • Merkezi ısınma sağlayan sistemlerde, ısınmanın günün soğuk olduğu ve bütün apartman sakinlerinin evde bulunduğu saatlere yoğunlaşması.
  • Merkezi sistemlerde, harcanmayan doğal gazın parasını ödememek ve herkesin kullandığı enerji kadar ödeme yapması için dairelere ısı pay ölçer kurulması.
  • Doğal gazlı ocaklarda, yemeği kısa sürede pişiren düdüklü tencere ve benzeri gereçleri kullanmak.

Vatandaş tasarruf yolları arıyor! İşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler
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Yorumlar (3)
Yusuf Ayan:Yaa insanlar neden bunlarla ugrasmak zorunda niye standart seviyede yasamiyorlar hayatlarını siz yaşam standartınızı normale nasıl cevirirsiniz onu düşünüp gerekeni yapın kötüyken hersey değişiklik şarttir bunu bilin
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Kadir Kaplan:Bu tür haberleri artık insanların bünyesi kaldıramaz hale geldi. Klasik zam haberinden sonra tasarruf etme haberleri. Bu milletle artık alay etmeyin. İnsanımızın sıcak bir evde oturmaya hakkı yok mu? Neden sürekli kemer sıkan fakir fukara oluyor? Siyasilerin israfın dibine vurduğu bir ülkede bu kadar da sınıf ayrımı olmaz. Hindistan'daki kast sistemine döndük.
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Çınar Saraç:Zam zam zam yapıyorlar sonra az ödemenin yolları var diyor heyy allahım yaa, Az ödemenin yolu açmayacaksın battaniye altında ısınacaksın istedikleri bu
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Haber: Vatandaş tasarruf yolları arıyor! İşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler - Haberler Ekonomi
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