"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler
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"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler

21.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:37

TV100 ekranlarında Ertem Şener'in hazırlayıp sunduğu "Var odası" programında yorumcular Emre Bol ve Evren Turhan çok sert bir tartışma yaşadı. Evren Turhan'ın Emre Bol'a "Geri zekalı bu adam" demesi üzerine Emre Bol çok sert tepki gösterdi ve ortalık bir anda karıştı. Moderatör Ertem Şener ortamı yatıştırmaya çalıştı ve program kaldığı yerden devam etti.

Ertem Şener'inTV100 ekranlarında sunduğu spor programı 'Var Odası'nda bu akşam gergin anlar yaşandı.

Yorumcuların Galatasaray - Rizespor maçını yorumladıkları esnada, Fatih Terim'in sarı kart gördüğü pozisyon üzerine tartışan Emre Bol ve Evren Turhan kavga etti.

'Var odası' programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler

"GERİ ZEKALI BU YAHU"

Emre Bol'un "Anana avradına küfür eden adamı öldüremezsin kardeşim! Hiçbir yere gidemezsin, kural var kaide var." sözü üzerine, Evren Turhan, "Geri zekalı bu yahu" demesiyle ikili birbirine girdi.

Emre Bol, "Oğlum sensin geri zekalı, terbiyesizlik yapma!" diyerek Turhan'ın üzerine yürüdü. Turhan da "Ne yapacaksın?" diye karşılık verince, stüdyo karıştı.

Bir süre tartışan ikiliyi sakinleştirmekte zorlanan moderatör Şener, ikiliden sakin olmalarını istedi.

'Var odası' programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler
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