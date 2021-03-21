"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler

TV100 ekranlarında Ertem Şener'in hazırlayıp sunduğu "Var odası" programında yorumcular Emre Bol ve Evren Turhan çok sert bir tartışma yaşadı. Evren Turhan'ın Emre Bol'a "Geri zekalı bu adam" demesi üzerine Emre Bol çok sert tepki gösterdi ve ortalık bir anda karıştı. Moderatör Ertem Şener ortamı yatıştırmaya çalıştı ve program kaldığı yerden devam etti.