VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu
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VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, UEFA'nın yeni uygulamalarıyla ilgili spor medyasına seminer verdi. MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, VAR'ın değerlendireceği pozisyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakemin kararı, video görüntüleri bariz ve açık bir hata olduğunu ispatlamadığı sürece değişmeyecektir. VAR, sadece açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda hakeme yardımcı olur" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Levent Tesisleri'nde MHK Başkanı Serdar Tatlı ve bazı hakemler ile TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in de katılımıyla düzenlenen seminerde, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ile TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin, yeni uygulamalar hakkında spor basınını bilgilendirdi.

"YENİ TALİMATLARI BİLMİYORLAR"

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TSYD'den doğru bir zamanda seminer daveti aldıklarını vurgulayarak, "Sizlere yardımcı olmak için her türlü iletişime açığım. Önemli olan doğru iletişimle neleri daha iyi yapabileceğimizi sorgulamak. Buradaki büyük problemlerden biri, televizyonda yorum yapan eski hakemler güncel değiller ve yeni talimatları bilmiyorlar. Geçen hafta Avrupa'da önemli bir toplantı yapıldı, UEFA'nın son güncellemeleri orada hakemlere anlatıldı. Bugün yapmak istediğimiz şey, bu sezon için belirlediğimiz önemli konuları aktarmak." diye konuştu.

"YAN HAKEMLERİN, YABANCI OYUNCU SAYISININ KAÇ OLDUĞUYLA İLGİLİ SORUMLULUĞU YOKTUR"

Hollandalı futbol adamı , Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan maçtaki oyuncu değişikliğiyle ilgili yaşanan tartışmaya da açıklık getirmek istediğini anlatarak, "Unutulmamalıdır ki hakemlerin görevi, oyun kuralları ve VAR protokolünü uygulamak. Ancak hakemler müsabaka talimatlarıyla ilgili sorumlu değillerdir. Yani hakemlerin kaç oyuncu girdiği, yabancı oyuncu sayısı kaç olduğuyla ilgili sorumluluğu yoktur. Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki olayda hakemin hiçbir sorumluğu yoktur. Hakemin sorumluğu sadece oyun kuralları ve VAR protokolüdür. Diğer talimatlardan sorumlu olanlar kulüpler ve onların çalışanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEMİN KARARI, BARİZ VE AÇIK BİR HATA OLDUĞU İSPATLANMADIĞI SÜRECE DEĞİŞMEYECEKTİR"

Jaap Uilenberg, sahada alınan kararlarla ilgili esas aktörün hakem olduğunu dile getirerek, "Hakemin kararı, video görüntüleri bariz ve açık bir hata olduğunu ispatlamadığı sürece değişmeyecektir. VAR, sadece açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda hakeme yardımcı olur. 'Minimum müdahale, maksimum fayda' bizim sloganımız." şeklinde konuştu. Uilenberg, Süper Lig'in 4. haftasından itibaren VAR'da hangi pozisyonun incelendiğinin yayıncı kuruluş ekranlarında yer alacağını da sözlerine ekledi.

VAR hangi pozisyonlarda devreye girecek? MHK tartışmalara son noktayı koydu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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