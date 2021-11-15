Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu

VAN (DHA) - TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Silahtaroğlu Vanspor'da başkan Seyithan İzsiz'in istifasından sonra, Asbaşkan Mehmet Avcı, yönetim kurulunun kararıyla kulüp başkanlığına seçildi.

Avcı, "Van'ın bütün dinamikleri bu noktada birleştirebilirsek Vanspor, bölge için çok önemli bir güç merkezidir. Bundan sonraki süreçte Vanspor için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Vanspor'un bir reklam yeri değil, bir gönüllülük yeri olduğunu anlatan Avcı, "Burada Van'ın bütün dinamikleri bu noktada birleştirebilirsek Vanspor, bölge için çok önemli bir güç merkezidir. Bundan sonraki süreçte Vanspor için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda kenti bütün dinamiklerinin de manevi desteğine ihtiyacımız var. Van Spor, bundan sonraki süreçte birleştirici bir güç olacak" dedi.