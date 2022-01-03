Vanspor FK, Miraç Acer ile anlaştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vanspor FK, Miraç Acer ile anlaştı

Vanspor FK, Miraç Acer ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vanspor Futbol Kulübü, 1461 Trabzon Futbol Kulubü'nde forma giyen sağbek stoper oyuncusu Miraç Acer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vanspor Futbol Kulübü, 1461 Trabzon Futbol Kulubü'nde forma giyen sağbek stoper oyuncusu Miraç Acer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor FK, son olarak 1461 Trabzon Futbol Kulubü'nde forması giyen sağbek stoper oyuncusu Miraç Acer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - VAN

Vanspor FK, Miraç Acer ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title