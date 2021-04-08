Vanlı sporcular 18 madalyanın 11'ini aldı
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Vanlı sporcular 18 madalyanın 11'ini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vanlı sporcular 18 madalyanın 11'ini aldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Şırnak'ta gerçekleştirilen Atletizmi Geliştirme Projesi İkinci Kademe Yarışmalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcuları, 18 madalyadan 11 tanesini kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Şırnak'ta gerçekleştirilen Atletizmi Geliştirme Projesi İkinci Kademe Yarışmalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcuları, 18 madalyadan 11 tanesini kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında 14, 16 ve 18 Yaş Altı Kros İl Karmaları Bölge Şampiyonası 2. Kademe Yarışları Şırnak'ta yapıldı. Van bölgesini temsil eden genç krosçular; ferdi kategoride 4 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyasının sahibi olurken, takım kategorisinde ise 2 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük kupası ile kente döndü.

Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen, aldıkları başarıların kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, "İlimiz adına ferdi kategoride kazanmış olduğumuz 4 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük derecesi ile birlikte takım sıralamasında ise 2 takım birinciliği, 1 takım ikinciliği ve 3 takım üçüncülüğü gibi güzel dereceler elde ederek ilimizi 14 Nisan'da Sivas ilimizde yapılacak Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final Yarışmalarına katılma hakkı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcularımızın her biri elinden geleni fazlası ile yaparak farklı kategorilerde başarılar elde etti. Bu mutluluğu bizlere yaşatan tüm sporcu kardeşlerimi ve benimle birlikte sporcularımızın bu başarılara imza atmasında emeği çok olan diğer antrenör arkadaşlarımızı da yürekten kutluyoruz. İlimiz adına gelecek vaat eden sporcularımızın her biri katıldıkları il, bölge ve Türkiye şampiyonası gibi yarışmaların sonucunda elde etmiş oldukları böylesi başarılı sonuçlarla federasyon yetkilerimiz tarafından da takdir görerek başarı dilekleri aldılar. Antrenör arkadaşlarımızla birlikte sporcularımızın her biri ile her gün özel olarak ilgilenip, antrenmanlarını da yakından takip ediyoruz. Sporcularımızın almış olduğu dereceler bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Bu güzel başarılarımızı ileriki günlerde Sivas'ta yapılacak olan Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final Yarışmalarında daha başarılı sonuçlar ile taçlandıracağımıza da inanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra katılacağımız her yarışmanın sonucunda ilimizin adından daha çok bahsettirmektir. İlimizde atletizm branşına vermiş olduğu desteklerden dolayı Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN

Vanlı sporcular 18 madalyanın 11'ini aldı
Vanlı sporcular 18 madalyanın 11'ini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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