Van plastik kovadaki 15 kilo eroini 'bozo' buldu
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Van plastik kovadaki 15 kilo eroini 'bozo' buldu

Plastik kovadaki 15 kilo eroini 'Bozo' bulduVAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evde narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, plastik kova içine gizlenen 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

04.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:14
Van plastik kovadaki 15 kilo eroini 'bozo' buldu

kovadaki 15 kilo eroini 'Bozo' buldu

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evde köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, plastik kova içine gizlenen 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki eve, eroin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, evde narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapıldı. Aramada, evde plastik kova içine gizlenen 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.G. ve F.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. V.G. ile F.G., çıkarıldığı mahkemece mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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: Van plastik kovadaki 15 kilo eroini 'bozo' buldu
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