Van Persie vakası yükleniyor! Yedek kalan Mesut Özil'den, Vitor Pereira'ya olay tepki - Haberler Spor
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Van Persie vakası yükleniyor! Yedek kalan Mesut Özil'den, Vitor Pereira'ya olay tepki

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Fenerbahçe'de Başakşehir yenilgisi sonrası Mesut Özil adeta yıkıldı. Rotasyon sebebiyle yedek bırakılan maçta oyuna sonradan giren Mesut, 2-0'lık yenilgiyle çöküş yaşadı. Yıldız futbolcunun soyunma odasına giderken Pereira'nın uzattığı eli görmediği iddia edildi. İlk döneminde yedek kalan Van Persie'nin tavırlarıyla uğraşan Pereira'nın, bir benzerini şimdi de Mesut'la yaşadığı konuşuluyor.

Sarı-Lacivertliler'in ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü isimlerin başında Mesut Özil geliyordu.

Van Persie vakası yükleniyor! Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi

ROTASYON SEBEBİYLE YOK

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira'nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11'de yoktu.

ELİNİ GÖRMEDİ

Hürriyet'in haberine göre; yenilgiyle büyük üzüntü yaşayan Mesut, soyunma odasına doğru giderken yakınındaki Pereira'nın uzattığı eli görmedi. Mesut ve Pereira arasında negatif enerji dolaştığı iddiaları da kuvvetlendi.

Van Persie vakası yükleniyor! Yedek kalan Mesut Özil'den, Vitor Pereira'ya olay tepki
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