Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Van Gogh Müzesi, adını taşıdığı ünlü ressamın, Fransız meslektaşı Paul Gauguin ile ortaklaşa yazdığı ve genelev ziyaretlerini anlattıkları mektubunu 210 bin euroya satın aldı.

Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
17.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:25

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Van Gogh Müzesi, adını taşıdığı ünlü ressamın, Fransız meslektaşı Paul Gauguin ile ortaklaşa yazdığı ve genelev ziyaretlerini anlattıkları mektubunu 210 bin euroya satın aldı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh ile Fransız meslektaşı Paul Gauguin'in 1888 yılında, sanatçı arkadaşları Emilie Bernard'a yazdıkları mektup, Salı günü Paris'teki bir özel müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Amsterdam Van Gogh Müzesi, 210 bin 600 euro karşılığında, mektubun yeni sahibi oldu.

Müzeye göre bu Vincent van Gogh'un, bir başka sanatçıyla beraber kaleme aldığı tek mektup. O nedenle büyük bir değere sahip.

Mektup, van Gogh ve Gauguin'in, Fransa'nın Arles kentindeki "Sarı Ev"de birlikte yaşadıkları dönemden kesitler sunuyor.

İki ressam, Emilie Bernard'ı, kurmayı planladıkları sanatçılar derneğine katılmaya çağırdıkları 4 sayfalık mektupta genelev ziyaretlerini de tartışıyor.

'Orada çalışacağız'

Vincent van Gogh, Fransızca kaleme aldıkları mektupta, birkaç kez genelevlere yaptıkları ziyaretlerden söz ederek, "Muhtemelen bir kez orada çalışacağız" diyor.

Gauguin'in kendi yaptığı "Kafe Terasta Gece" tablosuna benzer bir tablo üzerine çalıştığını belirten Van Gogh, "Ama genelevlerde gördüğümüz figürlerle... Çok güzel olacağına inanıyorum" diye yazıyor.

Van Gogh, "Kan ve seks, Gauguin için hırstan daha önemli" satırlarına yer veriyor.

Gauguin ise "Vincent'e bakmayın siz, her zamanki gibi çok anlayışlı" diye devam ediyor.

Van Gogh Müzesi'ne göre iki ünlü ressam, modern sanatın geleceği açısından çok önemli olan bir dönemde yan yana yaşadılar ve gece gündüz yoğun bir şekilde ürettiler.

Bitmek tükenmek bilmeyen sanatsal diyalogları genelevde bile devam etti.


haberler.com/haber/2020/06/17/van-gogh-ve-gauguin-in-genelev-ziyaretlerini-2-13334801_o.jpg"/>


Tutkulu bir mektup yazarı

Müze, iki sanatçı arasındaki farklılıkların, mektuba psikolojik bir yük kattığını vurgulayarak, ikilinin işbirliğinin Van Gogh'un yaşadığı bunalım ve kulağının birini kesmesiyle acı bir şekilde sonuçlandığına işaret ediyor.

Ruhsal sıkıntılar yaşayan Vincent Van Gogh, 23 Eylül 1888'de kulağını kestikten sonra, Paul Gauguin ile birlikte ziyaret ettiği bir geneleve bıraktı. Kesik kulak bu olaydan 2 yıl sonra 1890'da ölen ressamın mezarına kondu.

Van Gogh Müzesi, ünlü ressamın sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda tutkulu bir mektup yazarı olduğunu da göstermek istiyor.

Van Gogh'un, Gauguin ile birlikte kaleme aldığı mektup, 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren Amsterdam'daki müzede açılacak "Je Lovende Vincent" adlı sergi kapsamında görülebilecek.

Van Gogh, 1853 - 1890 yılları arasında yaşadığı Arles'te, Sarı Ev, Yatak Odası ve Kafe Terasta Gece gibi ünlü eserlerini üretti.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü Haber
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu Haber
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü Haber
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Bülent Ersoy Oğulcan Engin
Spor Caner Erkin Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Ankara Hindistan Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 19:25:28. #1.15#
title