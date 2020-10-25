Mezopotamya: 3-0
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Mezopotamya: 3-0

25.10.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:23
Mezopotamya: 3-0

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2'nci Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Mardin ekibi Mezopotamya'yı 3-0 yendi.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2'nci Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Mardin ekibi Mezopotamya'yı 3-0 yendi.

TVF Kadınlar 2'nci Lig 8'inci Grup'ta Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun ikinci karşılaşmasında Mardin temsilcisi Mezopotamya'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, ilk seti 25-9 kazandı. Skorda 1-0 üstünlüğü sağlayan kırmızı siyahlılar, ikinci sette de rakibine fırsat vermeyerek aynı skorla durumu 2-0 yaptı. Son sette Mardin temsilcisinin çabaları sonuç vermeyince Van ekibi bu seti de 25-16 önde tamamladı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde puanını 6'ya yükselten Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 1 Kasım Pazar günü 73 Şırnak Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.

- Van
Mezopotamya: 3-0
Mezopotamya: 3-0
Mezopotamya: 3-0
Mezopotamya: 3-0
Mezopotamya: 3-0
Mezopotamya: 3-0
Mezopotamya: 3-0
Mezopotamya: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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