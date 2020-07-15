VAN'DAKİ KİMSESİZLER MEZARLIĞINA 1,5 YILDA 92 GÖÇMEN DEFNEDİLDİ VAN Gölü'nde, 27 Haziran'da batan ve 8 Temmuz'da yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkartılması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, hayatını kaybeden yabancı uyrukluların cenazeleri de kimsesizler mezarlığında toprağa veriliyor.

VAN Gölü'nde, 27 Haziran'da batan ve 8 Temmuz'da yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkartılması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, hayatını kaybeden yabancı uyrukluların cenazeleri de kimsesizler mezarlığında toprağa veriliyor. Son 1,5 yılda sınırı yaşa dışı yollarla ülkeye geçiş yaparken hayatını kaybeden 92 kaçak göçmen, kentte bulunan kimsesizler mezarlığında defnedildi.

Van Gölü'nde, 27 Haziran'da, 60 kaçak göçmenle battığı tahmin edilen teknenin yer tespitinin ardından yapılan çalışmalarla 33 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılan cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna götürülüyor. Otopsileri tamamlanan göçmenlerden 17'sinin cenazeleri kentteki Yeni ve Seyrantepe mahallelerinde bulunan Kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. 1 Ocak 2019'dan bu yana yurda yasa dışı yollardan girip, çeşitli nedenlerle ölen ve son olarak da Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybeden 92 göçmen, bu iki mahalledeki kimsesizler mezarlığında dini vecibeler yerine getirildikten sonra toprağa verildi.

MEZAR TAŞLARINA NUMARALANDIRMA YAPILMIŞ

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, mezarlıklar Müdürlüğü'nün 82 personel 12 araç ve 188 çağrı merkezi ile 7/24 kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi. Başdinç, 1 Ocak 2019 ile 13 Temmuz 2020 tarihine kadar 92 düzensiz göçmeni defnettiklerini belirterek, "Bunların 75'i Seyrantepe, geriye kalan 17'si de Yeni Mahalle'lerdeki Kimsesizler mezarlığında defnedilmiş. Van Gölü'nde 27 Haziranda batan son tekne faciasında ölen 17 cenazeyi Adli Tıp'tan aldık. Bunların 16'sını Yeni Mahalle, 1 cenazeyi ise Seyrantepe'deki mezarlıkta numaralandırılmış ve kayıt altına alınmış şekilde islami usullere göre defin işlemleri gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 75'i ise sınırda donarak veya trafik kazalarına ölmüştür. Bunların tamamının defin işlemleri de islami usüllere göre gerçekleştirilmiştir. Adli Tıp Kurumu'ndan biz bu cenazeleri alırken, numaralandırılmış şekilde alıyoruz. Biz de aynı şekilde numaralandırılmış şekilde mezarlıklar müdürlüğümüzde kayıt altına alıyoruz. Yarın öbür gün bizden istendiğinde, biz bunları tekrardan aynı numarayla alıp Adli Tıp'a gönderiyoruz. Sahipleri çıktığında numaralandırılmış şekliyle sahiplerine teslim edebiliyoruz. Numaralandırma, hangi mezarlığın kime ait olduğunu, hangi tarihte ve nerde öldüğünü gösteriyor" dedi.

Seyrantepe Mahallesi'nde mezarlığın 1992 yılından beri defne açıldığını söyleyen Başdinç, "Mezarlığın bir kısmı kimsesizler mezarlığı olarak ayrılmış. Diğer bölümde de ölen vatandaşlarımızın defin işlemleri yapılıyor "diye konuştu.

Kaynak: DHA