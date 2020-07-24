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Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti

Ülkelerinden yatırım için Türkiye'ye gelen İran asıllı iki girişimci büyük bir başarıya imza attı. Van Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mucitler, plastik çöpleri motorine dönüştürebilen makine üretti.

24.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:53

Van Organize Sanayi Bölgesi'ne (Van OSB) son dönemde yabancı girişimcilerin rağbet göstermesi ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda Van OSB'de faaliyet gösteren İran asıllı girişimciler, belediyelerin plastik çöp sorununu ortadan kaldıracak makineyi üretmeyi başardı. Üretilen makine proliz teknolojisiyle plastik atıkları yüksek ısıdan geçirerek önce sıvı hale, ardından da ayrıştırma yöntemiyle motorine (mazot) dönüştürüyor. "Yerli Malı" etiketiyle seri üretim yapmaya hazırlanan girişimciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gerekli izinlerinin alınmasıyla beraber makinenin ISO 9001 ve CE belgeleri de aldı. Üretilen makineye şimdiden İran, Gürcistan, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden talep gelmeye başladı.

Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti

"DÜNYANIN EN DEĞERLİ YAKITLARINDAN MOTORİNİ ELDE EDİYOR"

Yatırımcı Ahmad Rastgoo, hem plastiği yok eden hem de bu plastikten motorin elde eden bir makine ürettiklerini belirtti. Makinenin özellikle belediyeleri plastik atıklardan kurtaracağını ifade eden yatırımcı Rastgoo, "Bir yatırım düşünüyorduk. Daha sonra edindiğimiz fikir için Türkiye'ye geldim. Burada Dr. Mehrdad Fojlaley ile tanıştım. Dr. Fojlaley'in bir projesi vardı ve bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Bu proje ise hem plastiği yok ediyor hem de bu atık plastikten dünyanın en değerli yakıtlarından biri olan motorini elde ediyor. Bu makinenin ilk kullanım alanları belediyelerdir. Çünkü plastik atıklar belediyeler tarafından toplanıyor. Bu makineye İran, Afganistan, Irak ve Gürcistan'dan talep geldi. Ancak pandemi dolayısıyla biraz sıkıntı yaşadık bu müşterilerimiz buraya gelemedi" dedi.

Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti

"GEMİLER KENDİ PLASTİK ATIKLARINI YAKITA DÖNÜŞTÜREBİLECEK"

Bu makineyle gemilerin kendi plastik atıklarını yakıta dönüştüreceğini ve bu projeleri için de devlet yetkililerinden destek bekleyen Rastgoo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gemiler aylarca deniz üzerinde bulunuyor. Bu süre içinde büyük miktarda plastik birikimi oluyor. Bunun için liman müdürlüklerine imha için para veriyorlar. Biz bu soruna da makineyle bir çözüm bulduk. Bu makineyi gemiye entegre edeceğiz. Gemiler bu sayede kendi plastik atıklarını bir yakıta dönüştürebilecektir. Bu üretimimiz için devletten bir destek bekliyoruz. Hem maddi hem de bürokrasi anlamında devlet yetkililerinin yardımına ihtiyacımız var. Çünkü bu proje çok güzel bir proje ve biz devletin desteğiyle sağlam adımlarla ilerleyeceğiz."

Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÜRETİLDİ"

Üretilen makinenin proliz teknolojisiyle çalıştığını dile getiren Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ise "Plastikler makineye yükleniyor ve belli işlemlerden geçiyor. Bu projenin hayata geçişi 7-8 aylık bir zaman aldı. Ar-Ge işlerimiz devam ediyor. İlk sonuçlarımız başarılı oldu. Bu makine Türkiye'de ilk kez üretildi. Ürünün patentini, CE belgesi ve ISO 9001 belgesini aldık. Akredite laboratuvarlarda başarılı sonuçlar aldık" diye konuştu.

Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti

Kaynak: İHA

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