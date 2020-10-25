Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı sezonu galibiyetle açtı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımını mağlup etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımını mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ligin ilk haftasında sahasında Mardin Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımını ağırladı. Sezona galibiyet hedefiyle başlamak isteyen ve sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kırmızı siyahlılar, ilk sette rakibine 25-16 üstünlük sağladı. 2. sette de 25-15'lik skorla rakibine üstünlük sağlayan Vanlı kızlar, 3. seti 23-25 kaybetti. Dördüncü sette de sergilediği mücadeleyle alkış toplayan Van temsilcisi 25-16 kazandığı son setle parkeden 3-1'lik skorla ayrıldı.

Lige 3 puanla başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 25 Ekim Pazar günü ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Salonunda Mardin temsilcisi Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını ağırlayacak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı