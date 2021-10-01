Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalı'ya olay gönderme: Peruğunu çıkartacağım cüce - Haberler Spor
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Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalı'ya olay gönderme: Peruğunu çıkartacağım cüce

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt, Marsilya maçında sık sık didiştiği Matteo Guendzouzi hakkında olay bir paylaşım yaptı. Hollandalı futbolcu penaltı pozisyonunda yere düşen oyuncu için "VAR ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. O peruğu kafandan çıkarmadan önce rahatlaman gerek cüce" göndermesi yaptı.

Cim-Bom'un Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt Marsilya Guendouzi'ye tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı sözler gündemi salladı.

Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalıya olay gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce

"PERUĞUNU ÇIKARMAM GEREK"

Van Aanholt maçın ardından yaptığı paylaşımda penaltı iptalinin yaşandığı pozisyonun ardından maç tartışma yaşadığı Matteo Guendouzi'ye yönelik paylaşımda bulundu. Van Aanholt paylaşımında Guendouzi'ye yönelik, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapat cüce. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek" ifadelerini kullandı.

Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalıya olay gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce

Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalı'ya olay gönderme: Peruğunu çıkartacağım cüce
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Yorumlar (1)
Uğur Duran:Cüce mi? Adam senden uzun ama Aanholt!!!
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Haber: Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalı'ya olay gönderme: Peruğunu çıkartacağım cüce - Haberler Spor
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