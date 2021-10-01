Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalı'ya olay gönderme: Peruğunu çıkartacağım cüce

Cim-Bom'un Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt Marsilya Guendouzi'ye tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı sözler gündemi salladı.

"PERUĞUNU ÇIKARMAM GEREK"

Van Aanholt maçın ardından yaptığı paylaşımda penaltı iptalinin yaşandığı pozisyonun ardından maç tartışma yaşadığı Matteo Guendouzi'ye yönelik paylaşımda bulundu. Van Aanholt paylaşımında Guendouzi'ye yönelik, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapat cüce. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek" ifadelerini kullandı.

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