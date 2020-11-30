Van'a Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi
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Van'a Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

30.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:15
Van'a Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) kent için hayata geçireceği en önemli projelerden biri olan "Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi" çalışmaları hız kazandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) kent için hayata geçireceği en önemli projelerden biri olan "Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi" çalışmaları hız kazandı.

Van TSO ile birlikte 10 kamu kurum kuruluşunun ortaklığında; Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında kalan 4 milyon metrekarelik alanında hayata geçirilecek olan projenin, İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, Meclis Üyesi Ömer Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Uzmanı Ziraat Mühendisi Yusuf Taşkın katıldı.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, uzun yıllardır hayalini kurdukları proje için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "10 kamu kurum ve kuruluşun ortaklığında, 6 yıl önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle şehir içindeki hayvan barınaklarının ıslahıyla ilgili bir çalışma başlattık. Aslında o küçük projenin üzerine inşa edilmiş devasa bir alanın tahsisiyle zirve yapmış bir ekonomik faaliyetin arifesindeyiz. Bu çalışmayı değerli ve önemli görüyoruz. Hayalimizin gerçek olduğu günleri görmek hepimizi mutlu edecektir. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, proje kapsamında var olan eksikliklerimizi ve yapılması gerekenleri görüştük. Birkaç yıl içerisinde inşallah kentimizde model olacak projeyi hayata geçirmenin çabası içerisinde olacağız" dedi.

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Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, Meclis Üyesi Ömer Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Uzmanı Ziraat Mühendisi Yusuf Taşkın, daha sonra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret etti. Ziyarette Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi projesi, Van'ın tarımsal sorunları ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın kontrollü yaya geçişine açılması konuları, Bakan Yardımcısı Tunç'a iletilerek destek talebinde bulunuldu. - VAN

Van'a Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi
Van'a Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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