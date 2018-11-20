Valilikten Ekonomik Kriz Yaşayan Elazığspor'a Kömür Desteği

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Kulüp Genel Müdürü Murat Ertürk ve futbolculardan Adem Alkaşi, Orhan Şam ile Kadir Bekmezci, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Yönetimin istifa etmesi ve kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getiren heyet, aynı zamanda kömür olmadığı için ısınma problemi yaşadıklarını Vali Kaldırım'a anlattı. Devreye giren Vali Kaldırım, talimat vererek kulübe 3 ton kömür gönderdi.

"ELAZIĞSPOR'UN HER ZAMAN YANINDAYIM"

Kulüpte oluşan problemlerin çözümü konusunda Elazığspor'un her zaman yanında olduklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Şehrimizin göz bebeği ve en önemli markalarından birisi olan Elazığsporumuzun yaşadığı zorluklardan kurtarabilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Gerek şehrin paydaşları gerekse Elazığlı iş adamlarımız ve hemşehrilerimizi geçtiğimiz günlerde valiliğimiz kanalı ile başlatmış olduğumuz kampanyamıza katkı sunmaya, takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Takımımıza kazandıracağımız üzerinde çalıştığımız önemli projelerden birisi olan Elazığspor Kompleksi ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." dedi.

"HEMEN TALİMAT VERDİM"

İlk etapta daha acil sorunlar olduğuna da değinen Vali Kaldırım, "Futbolcularımız, bana kulüp binasının ısınması ile ilgili sorununu iletti. Hemen talimat verdim, 3 ton kömür gönderiyoruz. Bu hafta oynayacağımız Osmanlıspor karşılaşmasında futbolcularımızdan galibiyet bekliyorum ve bu maçta Elazığsporumuza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Vali Kaldırım'ın talimatıyla kulübe 3 ton kömür gönderildiği bildirildi.