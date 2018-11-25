Valilik'ten Hobi Bahçeleri Uyarısı

Çorum Valiliği, hobi bahçesi adı altında yapılmacak veya yapılmak istenilen gayrı resmi parseller ile yapılara müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, merkez ilçeye bağlı bazı köylerde tarım arazileri üzerinde oluşturulan yollar, yol kenarlarına dikilen elektrik direkleri ve hafriyat çalışmaları ile izinsiz inşai faaliyetler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine uyulmaksızın hobi bahçesi adı altında yapılacak/yapılmak istenilen gayri resmi parseller ile bu ve benzeri yerlerde yapılacak yapıların, kanunlara uygun olmadığının bilinmesi ve vatandaşlarımızın kanun çerçevesinde hareket etmeleri aksi takdirde mağdur olacaklarının altınının çizildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi; "Valiliğimizin 1. sınıf tarım arazileri üzerinde, özellikle Sarmaşa Köyü ve Ovasaray Köyü ile İskilip yolu bölgelerinde yoğunlaşan özel parselasyon planları ile tarım arazilerini hisselere ve parçalara ayırarak, 3. şahıslar, şirketler, kooperatifler veya emlak ofisleri aracılıyla satış işlemleri yapılan/yapılacak olan hobi evleri ve bahçelerine müsaade etmesi mümkün değildir. Tüm vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlılık göstermeleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nden bilgi almalarının kendi yararlarına olacağı hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ÇORUM