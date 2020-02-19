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Validen turizmcilere uyarı: Dedikodulara inanıp fiyat indirmeyin

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, başta otel işletmeleri olmak üzere turizmcilere dedikodulara inanıp fiyatlarda indirime gitmemelerini istedi.

19.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:06
Validen turizmcilere uyarı: Dedikodulara inanıp fiyat indirmeyin

Valisi , başta otel işletmeleri olmak üzere turizmcilere dedikodulara inanıp fiyatlarda indirime gitmemelerini istedi. Karaloğlu, Antalya'da düzenlenecek "Diplomasi Forumu" ile "Antalya'da yeni bir Davos Doğuyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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