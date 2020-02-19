Validen turizmcilere uyarı: Dedikodulara inanıp fiyat indirmeyin

19.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:06

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, başta otel işletmeleri olmak üzere turizmcilere dedikodulara inanıp fiyatlarda indirime gitmemelerini istedi. Karaloğlu, Antalya'da düzenlenecek "Diplomasi Forumu" ile "Antalya'da yeni bir Davos Doğuyor" dedi.