Vali Yazıcı: " Gazeteciler Antalya'nın tanıtılmasında büyük rol oynuyor"
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Vali Yazıcı: " Gazeteciler Antalya'nın tanıtılmasında büyük rol oynuyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yazıcı: ' Gazeteciler Antalya'nın tanıtılmasında büyük rol oynuyor'

Vali Ersin Yazıcı, Kaleiçi'nde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı, Kaleiçi'nde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. Vali Yazıcı ziyaretinde; "Turizmin başkenti Antalya'mızın dünyaya tanıtılmasında basın çalışanlarımızın rolü çok önemlidir." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Kaleiçi'nde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyeleri ile cemiyette yer alan kütüphane ve Basın Müzesi'ni gezen Vali Yazıcı, cemiyetin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Antalya gibi bir dünya şehri için basının olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, Antalya'nın tanıtımı konusunda ortak çalışmalar yapabileceklerini belirtti.

Antalya'nın Tanıtılmasında Basınımızın Rolü Büyük

Antalya'nın dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve şehrin ekonomisinin can damarının turizm olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; "Turizmin başkenti Antalya'mızın dünyaya tanıtılmasında basınımızın çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Adeta yeryüzü cenneti olan Antalya'mızın güzelliklerinin yerli ve yabancı turistlere duyurulmasında son derece başarılı çalışmaları mevcut. Çok sayıda önemli organizasyona güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Antalya'mızda, turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarımızın katkısı çok büyüktür." diye konuştu.

Antalya'da Güçlü Bir Yerel Basın Var

Antalya'da güçlü bir yerel basın olduğunun altını çizen Vali Yazıcı; "Antalya'mız büyük bir şehir. Bu büyük ve güzel şehrimizin çok güçlü bir yerel basını var. Yerel basının güçlü olması bence bir şehir için önemli. Yerel basın işlerimizi kolaylaştıran adeta üçüncü bir göz görevi görüyor. Şehirde olup biten her şeyi görmemiz imkansız. Bu noktada yerel basınımız bizlere çok yardımcı oluyor. Elimiz ayağımız oluyor. Antalya ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. Turizmi, sanayisi, ticareti ve tarımı ile Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak şehirden bir tanesi. Antalya'da yapacağımız işler, alacağımız sonuçlar sadece Antalya için değil Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için de büyük önem arz etmekte." dedi.

Pandemi Tedbirlerinin Vatandaşa Ulaştırılmasında Önemli Bir Görev Üstlendirler

Basının özellikle pandemi döneminde alınan kararların vatandaşlara duyurulması konusunda önemli bir görev yürüttüğünü söyleyen Vali Yazıcı; "Hem yerel hem ulusal basınımız pandemi döneminde alınan kararların vatandaşımıza sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi için çok önemli bir görev yürüttüler. Bu zorlu süreçte bizlerin, vatandaşların haber almada sorun yaşamamaları için gece gündüz çalışmalarına devam ettiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Pandemi sürecinin verdiği bir takım zorluklar nedeniyle bir araya gelmekte zorluklar yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra şehrimizle ilgil güzel çalışmalarda sık sık bir araya geleceğiz." diye konuştu. - ANTALYA

Vali Yazıcı: ' Gazeteciler Antalya'nın tanıtılmasında büyük rol oynuyor'
Vali Yazıcı: ' Gazeteciler Antalya'nın tanıtılmasında büyük rol oynuyor'
Vali Yazıcı: ' Gazeteciler Antalya'nın tanıtılmasında büyük rol oynuyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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