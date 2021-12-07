Vali Varol'dan Şehit Er Vefa Çelik Ortaokuluna Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol, Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunu ziyaret etti.

Eğitim alanındaki çalışma ve faaliyetleri yerinde görmek için sık sık okul ziyaretleri gerçekleştiren Valimiz Dr. Osman Varol, Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geldi.

Öğrencilerimiz tarafından çiçeklerle karşılanan Valimiz Dr. Osman Varol, Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunda incelemelerde bulunarak okulun genel durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında bilişim sınıfını ziyaret ederek yarınlarımızı kodlayan çocuklarımızla bir araya gelen Valimiz Dr. Osman Varol, gençlerimizle bir süre sohbet ederek teknoloji eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Ardından, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran kütüphaneyi ziyaret eden Vali Varol, kitap kurtları ile yakinen ilgilenerek eğitim hayatında öğrencilerimize başarılar diledi.

İncelemelerinin ardından 8. sınıf öğrencilerimizle sınıflarında bir araya gelen Vali Varol, gelecek hedefleri hakkında tek tek bilgi aldığı gençlerimize kendi kariyer öyküsünü anlatarak Vali Amcaları olarak evlatlarımıza tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra, okulda halihazırda yapım faaliyetleri süren ve yakın zamanda tamamlanarak minik misafirlerini ağırlamayı bekleyen anasınıflarında inceleme gerçekleştiren Vali Varol, çocuklarımızın akademik başarısına ve kişilik gelişimine imkan tanıyacak eğitim yatırımlarının atılan adımların en önemlisi olduğunu belirtti.

Ardından, hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonu ile Halk Eğitim Merkezimizce okulda yürütülen el sanatları kursunu ziyaret eden Vali Varol, yetkinliklerini geliştirme gayesi ile katılım sağlayan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerini inceledi.

Son olarak, öğretmenler odasında geleceğimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimizle buluşan Vali Varol; öğretmenliğin zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak evlatlarımızın gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü belirtti.

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