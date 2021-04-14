Vali Taşbilek şampiyon kickboksçu Azizoğlu'nu kabul etti
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Vali Taşbilek şampiyon kickboksçu Azizoğlu'nu kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vali Taşbilek şampiyon kickboksçu Azizoğlu'nu kabul etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında şampiyon olan Feyzanur Azizoğlu'nu makamında kabul ederek hediye takdim etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında şampiyon olan Feyzanur Azizoğlu'nu makamında kabul ederek hediye takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Kelkit Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Nas ve Antrenör İbrahim Çiçek'le birlikte milli sporcu Azizoğlu'nu başarısından dolayı tebrik eden Vali Taşbilek hem sporcu hem antrenör hem de kulüp başkanına altın hediye etti.

Burada yaptığı konuşmada başarılarının devamını dileyen ve her zaman yanlarında olduğu mesajını veren Vali Taşbilek, "Bireysel sporlarda Gümüşhane'nin evlatları çok iyi durumda, hepsini tebrik ediyoruz. Sportif altyapının iyi tesis edilmesi noktasında Bakanlığımızın ciddi destekleri var. Bizlerde burada her türlü desteği çocuklarımıza, gençlerimize vermek gayretindeyiz. Feyzanur kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 8-11 Nisan tarihleri arasında yapılan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na 15 ülkeden çok sayıda sporcu katılmış, Kelkit Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışmaya 56 kilogram Büyük Bayanlar Low Kick kategorisinde katılan Feyzanur Azizoğlu, birincilik kürsüsüne çıkarak kupayı kaldırmış, bu başarısıyla Milli Takıma girerek Amerika'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek şampiyon kickboksçu Azizoğlu'nu kabul etti
Vali Taşbilek şampiyon kickboksçu Azizoğlu'nu kabul etti
Vali Taşbilek şampiyon kickboksçu Azizoğlu'nu kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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